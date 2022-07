Harry e Meghan, schiaffo alla Royal Family: cos’hanno annunciato

Harry e Meghan continuano la loro scalata verso il successo: ora non hanno più davvero bisogno della Royal Family, l’annuncio che sa di sfida

Il Giubileo di Platino verrà ricordato dai posteri come sì un’occasione unica per rendere omaggio alla Regina ma anche per rivedere Harry e Meghan su suolo inglese, ostracizzati dal resto della Royal Family ma sorridenti.

Harry e Meghan finalmente liberi: cos’hanno fatto

I duchi di Sussex hanno trascorso gli ultimi due anni a crearsi una propria solida reputazione in campo filantropico che sta dando i suoi frutti tra partnership e collaborazioni molto proficue… Talmente proficue che Harry e Meghan hanno annunciato di essere diventati indipendenti economicamente rispetto al sostegno della famiglia reale e dei soldi pubblici.

Un annuncio, questo, che ha il sapore della vera libertà, della rivincita, dello smacco più clamoroso alla Corona dopo l’intervista a Oprah.

La coppia è riuscita a monetizzare il brand nato inizialmente ancora sotto l’egida della Regina, facendosi strada tra progetti di empowerment femminile, salute mentale, equità nella redistribuzione delle risorse mondiali. Questi interessi – che chiaramente si traducono in una serie di investimenti come nella start up Better Up o nell’associazione Clevr Blends – si sono accostati ad altri progetti ugualmente redditizi.

Sussex inarrestabili, patrimonio 10 volte maggiore dopo la Megxit

Parliamo del primo libro per bambini di Meghan Markle – The Bench – che figura tra i best sellers dei New York Times e parliamo anche di tutta la parte audiovisiva in cui sono coinvolti anche Netflix e Spotify con contratti più che milionari.

Secondo il Mirror, il Principe Carlo – che finalmente ha conosciuto Lilibet Diana – si sarebbe congratulato con i Sussex per gli incredibili obiettivi socio-economici raggiunti dal figlio e la nuora… Ma Harry e Meghan non hanno ancora finito: mentre l’ex attrice di Suits sembra sempre più interessata a far carriera nella politica, Harry sta lavorando al suo memoriale che sarà un’altra bomba mediatica e gli varrà palate di soldi (insieme a tante tante critiche, probabilmente).

