Charlene di Monaco da Papa Francesco, gaffe imperdonabile davanti al Pontefice

Alberto e Charlene di Monaco in visita al Vaticano: ecco come si è presentata la Principessa, l’errore scandaloso davanti a Papa Francesco

Alberto e Charlene di Monaco hanno ripreso piuttosto intensamente la loro vita pubblica: tanti gli eventi in agenda, tra i più importanti la visita a Papa Francesco al Vaticano. La coppia di reali è stata ricevuta dal Pontefice per una udienza privata, poi ha visitato alcune mostre in esposizione ai musei capitolini.

Leggi anche : >> CHARLENE DI MONACO ASSENTE AL BALLO DELLA ROSA: IL RETROSCENA CON LA COGNATA CAROLINA

Charlene di Monaco da Papa Francesco: come si è presentata

Non è la prima volta che Alberto e Charlene di Monaco fanno visita al Papa: in precedenza la Principessa ha sempre scelto un outfit bianco, avendo lei il rarissimo privilegio di poter indossare questo colore.

Guarda qua : >> ECCO L’ABITO DELLO SCANDALO CON CUI CHARLENE HA FATTO VISITA AL PAPA

Solo 7 donne al mondo, infatti, possono scegliere un look bianco per presentarsi al pontefice, vale a dire le regine o principesse cattoliche: Charlene si è convertita al cattolicesimo di sua spontanea volontà tre mesi prima di convolare a nozze con Alberto, poiché sentiva come suoi i valori di questa religione.

Come mai ha scelto allora un abito nero questa volta? Il vestito al ginocchio è di Terrence Bray, uno stilista monegasco specializzato in abiti da sposa e da cerimonia: l’abito è tuttavia considerato scandaloso dagli esperti perché ha un top trasparente con scollatura a barca che lascia intravedere una parte delle spalle.

Leggi anche : >> COSA SUCCESSE POCO DOPO IL MATRIMONIO TRA ALBERTO E CHARLENE? PRESSIONE INCREDIBILE SULLA PRINCIPESSA

Il dress code per i reali in visita dal Papa

Secondo le regole del Vaticano, chi si presenta al Papa non può mostrare le braccia nude, figuriamoci le spalle. Inoltre la donna deve coprire anche la testa con una mantiglia che l’ex olimpionica effettivamente aveva. Papa Francesco, tuttavia, ha soprasseduto dimostrandosi accogliente, sorridente e cordiale.

Perché uno scivolone tanto evidente e tanto scandaloso? Forse Charlene di Monaco voleva mandare un messaggio a chi continua a descriverla come sottomessa e senza volontà…



Foto: Kikapress