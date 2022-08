Kate Middleton più potente che mai: il titolo che fa invidia a Meghan

Kate Middletone donna più elegante del 2022, la incorona la celebre rivista di moda Tatler: schiaffo a Meghan Markle

Che Kate Middleton avesse gran gusto nel vestire è cosa nota già da molto molto tempo ma ora arriva l’incoronamento ufficiale da parte di Tatler, la celebre rivista di moda che l’aristocrazia inglese venera.

Kate Middleton, è lei la più elegante del 2022

La duchessa di Cambridge è stata infatti eletta come la donna più elegante e meglio vestita del 2022: un titolo che la moglie di William aveva un po’ già in tasca da tempo considerato che qualsiasi cosa indossi – dai blazer agli orecchini – fa tendenza e finisce sold out.

Sul giornale di settore, come riporta Iltempo.it. si legge:

“Uno stile, quello della duchessa di Cambridge, da sovrana superstar. Il suo look segue le attuali tendenze della moda e dei défilé, lunghezza degli abiti, scultura della silhouette”.

Composta, ma attenta ai trend di ultima generazione, pronta ad osare quando l’occasione lo permette e ligia alle regole della Corona per gli eventi più rappresentativi, Kate Middleton può contare sul supporto di alcuni fidati stilisti e designer.

Kate, ecco gli stilisti che adora (c’è anche una italiana)

Parliamo della maison Alexander McQueen con Sarah Burton, che – lo ricordiamo – ha creato il suo abito da sposa, a Jenny Packham, da Stella McCartney a Luisa Spagnoli.

Che ne penserà Meghan Markle? Proprio lei che ha tentato di lanciare qualche moda mentre era ancora a Palazzo?

Possiamo immaginare l’invidia nell’apprendere che Kate Middleton è la donna più elegante del 2022, ma sappiamo anche che la duchessa di Sussex è al momento tutta impegnata nelle attività filantropiche col marito.

Foto: Kikapress