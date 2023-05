Lo scrittore che ha affiancato Harry nella stesura del suo libro “Spare” ha raccontato alcuni retroscena sul periodo di collaborazione tra i due

Il ghostwriter JR Moehringer ha rivelato alcune curiosità sul processo creativo del libro di memorie “Spare” del principe Harry.

Moehringer ha trascorso innumerevoli ore con il principe per aiutarlo a pubblicare il libro e ha svelato alcuni dettagli sulle difficoltà che hanno affrontato: dalle discussioni alle 2 del mattino alle reazioni in lacrime del principe alla pubblicazione del libro, senza dimenticare la gentilezza di Meghan Markle che ha fatto di tutto per farlo sentire a suo agio durante il periodo di collaborazione.

Moehringer ha anche rivelato un acceso dibattito che ha avuto con il principe Harry durante l’estate del 2022, mentre stavano rivedendo le ultime modifiche del libro in una sessione Zoom. La sezione riguardava la cattura del principe da parte di finti terroristi, che è stata descritta come una simulazione ma con torture molto reali. La discussione ha lasciato Harry “esasperato” e con le guance arrossate.

Dopo la pubblicazione del libro, Harry ha pianto di fronte al suo team editoriale e ha ringraziato Moehringer per il suo contributo. Il libro è stato un successo di vendite e ha causato polemiche per alcune rivelazioni, ma Moehringer ha affermato di aver verificato rigorosamente ogni aneddoto prima della pubblicazione.

Infine, lo scrittore ha raccontato l’emozione di Harry durante la festa di lancio del libro e ha menzionato un tentativo di diffamare il principe da parte di alcuni media.

Quei dettagli nascosti nelle foto ufficiali dell’incoronazione di Re Carlo: avete notato il collo di Kate Middleton?

Il 9 maggio 2023, sono stati rilasciati i ritratti ufficiali dell’incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla, che includono scatti singoli e di gruppo della famiglia reale.

Tuttavia, ci sono anche dei dettagli nascosti in queste foto: guardando bene il collo di Kate Middleton, la si vede indossare la collana di Giorgio VI della defunta regina Elisabetta II, contenente 105 diamanti incastonati.

Rispetto all’outfit mostrato durante la cerimonia, la principessa ha aggiunto questo dettaglio prezioso soltanto per le fotografie di rito.

Ma non solo, nei ritratti è infatti possibile scorgere anche il dolce gesto di Sophie, che ha offerto un braccio di sostegno alla principessa Alexandra, l’onorevole Lady Ogilvy.

Foto: Kikapress