Cosa disse Carlo a Camilla nel giorno delle sue nozze? La frase epica pronunciata dall’allora principe di Galles alla seconda moglie.

Tutti sappiamo che le faccende che riguardano la monarchia britannica, nel cui mondo ogni gesto e parola sono scrutinati con attenzione, un momento intimo tra Carlo e Camilla durante le loro nozze nel lontano 2005 è recentemente riemerso, catturando l’attenzione del pubblico e degli esperti. In particolare, a spuntare è una frase che l’attuale sovrano d’Inghilterra avrebbe pronunciato nei confronti della consorte. Parole che, osservate adesso a quasi vent’anni di distanza dall’evento, assumono un significato completamente nuovo.

Carlo e Camilla: cosa disse il principe alla moglie nel giorno delle nozze?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il 9 aprile 2005, nella storica cornice del Castello di Windsor, l’allora Principe Carlo e Camilla Parker Bowles celebrarono le loro nozze. Una cerimonia che segnava non solo l’unione di due persone, ma anche un momento di trasformazione e controversie nella storia della famiglia reale britannica. Le polemiche riguardo a quel matrimonio non sono mai mancate, con molte persone ancora divise sulla figura di Camilla.

A distanza di anni, nuovi dettagli sono emersi grazie all’occhio vigile degli esperti che hanno guardato e riguardato i filmati da ogni punto di vista. Recentemente, è stato svelato che Carlo avrebbe detto alla moglie un “Tieniti forte” dal sapore epico. Parole semplici ma cariche di significato, pronunciate in un momento di grande emozione e forse di tensione. La risposta di Camilla, “Ho bisogno anche di te”, aggiunge una dimensione toccante alla scena, mostrando la profondità della loro relazione e il sostegno reciproco.

Al momento del matrimonio, Buckingham Palace aveva dichiarato che Camilla sarebbe stata conosciuta come Sua Altezza Reale La Principessa Consorte al momento dell’ascesa al trono di Carlo. Tuttavia, poco dopo che Carlo è diventato re, l’annuncio ufficiale ha smentito questa aspettativa: Camilla sarebbe stata chiamata “regina consorte”. Non solo, il suffisso “consorte” è poi scomparso dalle comunicazioni ufficiali, consacrando Camilla come Regina Camilla, senza ulteriori qualifiche.

