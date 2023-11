Re Carlo III ha vietato che vengano fatti alcuni nomi alla festa del suo compleanno: di chi si tratterà mai? Di cosa ha paura il sovrano?

Il prossimo 14 novembre Re Carlo III d’Inghilterra festeggerà il suo 75° compleanno: nel frattempo però qualcosa emerge riguardo a quello che succederà nel corso delle celebrazioni, soprattutto su due nomi che, sembra, non potranno essere mai fatti davanti a lui. Ma di chi si tratterà mai? Quali sono i nomi che potrebbero mandare su tutte le furie il sovrano qualora venissero fatti?

Due nomi esclusi dalle discussioni nel giorno del compleanno di Re Carlo III

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo quello che riportano i tabloid d’oltremanica, ci sono due parole che si teme vengano pronunciate in occasione del 75° compleanno di Re Carlo III.

Si tratta essenzialmente di due nomi che non sono particolarmente graditi al sovrano. Ovvero, a quanto pare, c’è chi si sta preoccupando che possano venir fuori le “temute parole H o M” durante il ricevimento a Clarence House del 14 novembre.

Inutile dire che le “temute parole H o M” sono i nomi del principe Harry e di Meghan Markle.

Dunque, per questo motivo, è stato chiaramente fatto presente a tutti gli invitati che quel giorno le discussioni sui Sussex debbano essere accuratamente evitate.

Lunedì scorso, infatti, è stato rivelato che Harry e Meghan non sono stati ufficialmente invitati, anche se erano stati inizialmente inclusi nei piani della Corona. A determinarlo è stata l’ulteriore distanza presa nell’ultimo periodo proprio dal secondogenito di Carlo.

Ragion per cui, il sovrano ha deciso di tagliare la testa al toro. Non vuole che la giornata sia oscurata da persone che non ci sono, ovvero quelli che ormai lo staff di palazzo chiama “gli innominabili“. Possibile che si sia arrivati a un punto tanto lontano e così irrecuperabile?

Photo Credits: Kikapress