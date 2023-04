La popolarità di Carlo è in discesa dopo la proclamazione a Re del Regno Unito? Cosa dicono i sondaggi

Un nuovo sondaggio Ipsos rivela che Re Carlo non godrebbe della stessa popolarità di quando era Principe di Galles, con solo un quinto degli intervistati che lo preferisce nella nuova veste di Re. La brutta notizia arriva a pochissimi giorni dall’incoronazione ufficiale, un evento attesissimo non solo nel Regno Unito.

Tuttavia, il 49% degli intervistati ritiene che stia facendo un buon lavoro come monarca. Questo punteggio è simile alle valutazioni precedenti come Principe di Galles durante l’era del Giubileo di platino.

Altri membri della famiglia reale, come la Principessa del Galles e il Principe William, hanno ricevuto risposte più positive dai partecipanti al sondaggio. Nonostante ciò, quasi il 57% degli intervistati ha espresso soddisfazione per la performance di Re Carlo come monarca.

La regina Camilla ‘si rinnova’ per celebrare il grande evento, i dettagli del nuovo look

In vista dell’incoronazione, anche per la regina consorte Camilla sono previste grandi novità: Il Madame Tussauds ha infatti spostato la sua statua di cera nella sala del trono con il re Carlo.

La statua di Camilla indossa un nuovo abito blu navy e una replica della tiara in zaffiro belga della defunta regina Elisabetta.

L’immagine di Camilla è stata così rinnovata e ritoccata dal personale del museo. Sono tanti i preparativi per l’incoronazione, tra cui l’allineamento delle bandiere Union Jack, i posti a sedere e alcune piattaforme intorno a Buckingham Palace.

All’evento parteciperanno circa 2.000 ospiti, tra cui reali stranieri, diplomatici e nobili, e sono stati offerti posti anche a numerosi rappresentanti di beneficenza.

Foto: Kikapress