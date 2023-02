L’ex tata della Regina Elisabetta ha svelato i segreti più intimi dei reali creando un enorme scandalo

L'ex tata della Regina Elisabetta e il manoscritto dello scandalo, avvenuto molto prima rispetto al libro di Harry

Harry e Meghan non sono i primi membri della famiglia reale ad aver “venduto” le proprie storie ad editori americani. Prima di loro, infatti, c’è stata Marion Crawford – nota anche come “Crawfie” – che ha lavorato come governante per la principessa Elisabetta e la principessa Margaret quando erano bambine, fino al suo pensionamento, avvenuto nel 1948.

Per mostrare la sua gratitudine, la regina permise addirittura a Marion di vivere a Nottingham Cottage, in una casa nel parco di Kensington Palace. Ma nello stesso anno, editori americani e giornalisti si rivolsero al Palazzo per chiedere storie, racconti ed aneddoti da condividere pubblicamente, soprattutto dopo il matrimonio dell’allora principessa Elisabetta e del principe Filippo.

L’ex tata avrebbe così contribuito a scrivere un manoscritto pieno di segreti intimi dei reali, creando più di uno scandalo e il libro – non autorizzato – è stato pubblicato su Woman’s Own nel Regno Unito e sul Ladies Home Journal negli Stati Uniti.

La rottura con la famiglia reale inglese avvenne quasi immediatamente: nel 1950 Marion si trasferì e acquistò una casa vicino al castello di Balmoral in Scozia. La signora è morta ad Aberdeen nel 1988 e nessun membro della famiglia reale ha partecipato al suo funerale.

