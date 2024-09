Scopri come la famiglia reale britannica sta affrontando le dichiarazioni del principe Harry e la verità dietro la possibile riappacificazione con re Carlo

Secondo diversi esperti reali, nonostante Harry abbia espresso il desiderio di ricucire i rapporti con suo padre, la Famiglia Reale avrebbe adottato la strategia del silenzio, rifiutandosi di reagire pubblicamente alle sue richieste e tantomeno alle accuse contenute nella sua autobiografia “Spare”.

LEGGI ANCHE:– La maledizione sui maschi della famiglia reale: la terribile profezia di Lady Diana su Re Carlo e il principe William

La strategia della Royal Family nei confronti di Harry

L’approccio di Harry è stato descritto da alcuni come un “bluff” che mirerebbe alla riappacificazione per interessi personali. Dall’altra parte, la Famiglia Reale sembrerebbe voler evitare ulteriori tensioni e a non dare importanza alle esternazioni del principe. Questa tattica, secondo gli esperti, è simile a quella di non rispondere ai capricci di un bambino, lasciando che le polemiche si esauriscano da sole.

La decisione di non rispondere pubblicamente potrebbe essere vista come una strategia calcolata per ridurre l’impatto delle critiche e delle rivelazioni fatte da Harry e Meghan Markle, che hanno lasciato i loro ruoli di membri senior della Famiglia Reale nel 2020. Nonostante il clamore mediatico suscitato dalle loro dichiarazioni, la mancanza di una risposta ufficiale potrebbe indicare che la famiglia reale preferisce non alimentare ulteriori controversie.

La riappacificazione avverrà mai?

L’atteggiamento di distacco, sebbene possa sembrare freddo, potrebbe essere efficace nel lungo termine. La famiglia reale, mantenendo il silenzio, evita di alimentare il ciclo delle polemiche mediatiche e permette alle tensioni di dissiparsi naturalmente. Tuttavia, resta da vedere se questa strategia porterà effettivamente a una riappacificazione o se Harry e Meghan rimarranno distaccati rispetto al resto della famiglia reale.

Foto: Kikapress