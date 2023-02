‘Bruciatele’, la fine delle lettere intime di Lady Diana insospettisce i fan

Un plico di lettere originale scritte da Lady Diana sta per finire all'asta ma per qualcuno sarebbe meglio distruggerle

Una collezione di lettere scritte da Diana, compianta Principessa del Galles, sarà messa all’asta il 16 febbraio dai Lay Auctioneers di Penzance.

Le 32 lettere coprono un periodo di circa 20 mesi: dagli ultimi giorni dell’estate del 1995 alla primavera del 1997. Si tratta di un periodo turbolento, che ha visto il divorzio della principessa dall’allora Principe di Galles, la controversa intervista a Panorama e gli scandali sulle relazioni amorose.

La coppia che ha custodito le lettere per oltre 25 anni, ora sulla settantina, ha deciso di venderle e utilizzare i proventi per sostenere alcuni enti di beneficenza. Alcuni commentatori reali si stanno chiedendo se sia giusto venderle, per altri sarebbe persino il caso di bruciarle, ma l’asta è stata descritta come un modo per sostenere cause importanti.

La defunta principessa appare negli scritti molto triste e svela particolari intimi della sua vita personale. In una lettera, Diana descrive la situazione di quel periodo di e come le cose fossero diventate “disperate e brutte”, e in un’altra parla del suo desiderio di calma post-divorzio che, purtroppo, non arriverà mai.

