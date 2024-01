L’indole iraconda di Re Carlo è oramai ben nota, spunta un dettaglio inedito sulla sua furia: cosa fa contro le notizie del telegiornale.

La figura di Re Carlo III è da qualche giorno al centro delle cronache per via della sua imminente operazione alla prostata ma, nel frattempo, si sta vociferando tanto anche sul suo temperamento notoriamente focoso. Le cronache reali non sono esenti da racconti che dipingono il sovrano con sfumature poco lusinghiere della sua personalità. E così, mentre il mondo osserva con rispetto e interesse il suo prossimo intervento chirurgico, si va ad intensificare anche il dibattito sul suo carattere, con nuove rivelazioni che sondano gli aspetti meno nobili della sua indole. Andiamo a scoprirli insieme.

Re Carlo III e il suo caratteraccio: il gesto nei confronti della tv

Il biografo reale Robert Jobson, nel suo nuovo libro “King Charles III: The Leadership and Vision of a Modern Monarch“, fa luce sulla personalità di Re Carlo III in tutti i suoi aspetti. Sebbene il monarca sia noto per il suo perfezionismo, il suo temperamento focoso e la sua eccentricità, Jobson rivela un lato umano e caloroso del sovrano che spesso sfugge all’attenzione pubblica.

Secondo Jobson, il Re si distingue per il suo carattere “ossessivo” e “complesso”. E, a quanto pare, quando guarda il telegiornale della BBC, la frustrazione nei confronti delle notizie del giorno lo conduce a gesti impetuosi, tanto da lanciare il telecomando contro lo schermo.

Gli episodi di ira di Re Carlo sono numerosi e spesso eclatanti. Uno dei momenti più memorabili è stato immortalato durante la firma di un libro cerimoniale al Castello di Hillsborough, in Irlanda del Nord. L’errore nella data ha scatenato la sua fortissima irritazione, mostrando un lato del monarca ben distante dalla compostezza regale.

Questi non sono eventi isolati. Anche Christopher Andersen ha contribuito a dipingere un quadro vivido della furia reale. Le sue parole rivelano un uomo che, di fronte alla frustrazione, non esita a rompere finestre o lavandini.

