Il retroscena sulla festa del 4 luglio annullata da Harry e Meghan salta fuori adesso: le cause

Meghan Markle e il principe Harry hanno annullato una festa prevista per il 4 luglio in occasione del Giorno dell’Indipendenza a causa del fallimento del loro accordo con Spotify. L’accordo, del valore di 15 milioni di sterline, era stato firmato con grande entusiasmo, ma è stato cancellato dopo solo due progetti realizzati.

La coppia, ora, sarebbe sotto pressione finanziaria per sostenere il loro costoso stile di vita californiano. Non è ancora chiaro il motivo preciso dell’annullamento dell’accordo, ma si presume che possa essere stato influenzato dai tagli di costi che alcune aziende tecnologiche, inclusa Spotify, hanno dovuto affrontare in un periodo economicamente difficile.

Harry e Meghan avevano stretto una partnership con Spotify nel 2020 per creare podcast e spettacoli che volessero dare voce a diverse prospettive e storie. Dopo la cancellazione dell’accordo, la coppia starebbe affrontando le conseguenze finanziarie e si sarebbe sentita costretta ad annullare la festa che si sarebbe dovuta tenere a casa loro.

Foto: Kikapress