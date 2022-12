Harry e Meghan, arriva la notizia su Greta Thunberg dopo l’uscita della controversa serie su Netflix

Arriva una nuova serie di Meghan e Harry e spunta il nome di Greta Thunberg

Dopo la tanto discussa docu-serie di Netflix su Harry e Meghan, appena terminata, il Principe Harry e Meghan Markle hanno divulgato un trailer per una nuova serie di documentari, “Live to Lead”, ispirata a loro dire da Nelson Mandela.

Il progetto verrà presentato in streaming il 31 dicembre. La serie sarà ricca di contributi di personalità importanti e mostrano immagini di Nelson Mandela e dell’attivista ambientale Greta Thunberg.

Proprio quest’ultima, però, potrebbe contestare la sua immagine usata per tale scopo. Insomma, tra lusso e consumismo, Meghan e Harry non rappresenterebbero per niente il modello di persone attente all’ambiente e l’accostamento dei loro nomi a quello di Greta Thunberg potrebbe non piacere.

L'”abitudine al jet privato” di Harry e Meghan messa in discussione da Greta Thunberg?

Un corrispondente reale ha fatto notare che i Duchi del Sussex usano continuamente aerei privati per presenziare a eventi ufficiali e non. “La loro inclusione di Greta Thunberg è interessante. Mi chiedo cosa pensi della loro abitudine al jet privato” ha dichiarato a Express.co.uk l’esperto Jonathan Sacerdoti. Greta Thunberg risponderà?

Foto: Kikapress