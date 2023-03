Harry e Meghan, i sette indizi del possibile gesto che faranno se riceveranno l’invito a partecipare all’incoronazione

Harry e Meghan non hanno ancora confermato la loro partecipazione all'incoronazione di Re Carlo III. Gli indizi per cui potrebbero rifiutare

Il principe Harry e Meghan avrebbero confermato di aver ricevuto un invito ufficiale alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III, ma hanno rifiutato di confermare se parteciperanno all’evento storico.

Secondo alcune indiscrezioni, un portavoce della coppia ha dichiarato: “Posso confermare che il Duca ha recentemente ricevuto una corrispondenza via e-mail dall’ufficio di Sua Maestà riguardante l’incoronazione. Una decisione immediata su se il Duca e la Duchessa parteciperanno non verrà rivelata da noi in questo momento”.

Express Co Uk ha provato ad analizzare le ragioni per cui potrebbero rifiutare l’invito, individuando sette indizi importanti:

Lo “sfratto” dalla loro casa in UK, il famoso Frogmore Cottage. Re Carlo ha infatti revocato il contratto di affitto della coppia, che al momento non avrebbe una dimora nella quale soggiornare nel Regno Unito Le tensioni familiari dopo la docu-serie su Netflix la pubblicazione della biografia di Harry, “Spare”, che sembra tutt’altro che un gesto per riavvicinarsi alla propria famiglia Le preoccupazioni legate alla sicurezza: Harry avrebbe chiesto più la protezione della polizia armata ogni volta che lui e la sua famiglia tornano in Gran Bretagna Il calo di popolarità dal momento in cui Harry e Meghan hanno deciso di abbandonare i doveri reali e trasferirsi in California La coincidenza dell’incoronazione con il quarto compleanno del loro primogenito Archie La derisione pubblica dell’ultimo periodo: in un episodio satirico di South Park si parla del ‘principe e la principessa del Canada’ che insistono nel volere “privacy”, e si cita il libro del principe, intitolato “Waaagh”.

