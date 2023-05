Con l’incoronazione del 6 maggio si assisterà ad alcuni cambiamenti rispetto alla tradizione e la maggior parte sono introdotti dalla figura di Camilla

Il 6 maggio 2023, insieme all’incoronazione di Re Carlo III, avverrà anche l’incoronazione di sua moglie Camilla come Regina Consorte. Un avvenimento storico che porta con sé alcune novità nonché rivisitazioni di alcune antiche usanze.

Gli esperti hanno individuato ben 5 cambiamenti principali che avverranno con l’incoronazione di Camilla, che sono:

Una cerimonia più piccola e breve rispetto alle precedenti incoronazioni, a simboleggiare il desiderio del re di modernizzare la monarchia. Camilla, che in passato era stata nominata Principessa Consorte, sarà incoronata Regina, dopo aver ricevuto il titolo dalla defunta Regina Elisabetta II Camilla ha deciso di abolire la tradizione delle dame di compagnia, optando invece per essere aiutata dai “compagni della regina”. Durante la sua incoronazione, Camilla avrà solo due dame presenti, mentre la defunta Regina Elisabetta II ne aveva sei. Camilla vuole modernizzare la monarchia e questi cambiamenti sono stati apportati per riflettere sia la coppia del 21° secolo, che la società contemporanea di oggi.

Re Carlo ‘annientato’ dall’annuncio di Harry fatto dopo soli 20 minuti dall’essere stato informato

Il libro “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of the Modern Royal Family” rivela che Kensington Palace stava lavorando a una dichiarazione ufficiale che avrebbe confermato la nuova fidanzata di Harry, Meghan Markle, “annientando” quasi completamente la copertura del tour del principe Carlo nel Golfo e sovrastandolo in termini di notorietà.

Il libro descrive anche la reazione di Harry contro chiunque mettesse in dubbio la sua relazione con Meghan, citando gli abusi e le molestie subiti dall’attrice a causa del sessismo, del razzismo e dei commenti sui social media.

La dichiarazione rilasciata da Kensington Palace affermava la preoccupazione del principe Harry per la sicurezza di Meghan e la delusione per non essere riuscito a proteggerla. Il fidanzamento tra Meghan e Harry è stato annunciato solo 16 mesi dopo il loro primo incontro, nel novembre 2017.

Foto: Kikapress