Durante la finale di Wimbledon, Kate Middleton ha compiuto un gesto di auto-rassicurazione che indicherebbe stress: ecco quale

La Principessa del Galles, nonostante i problemi di salute, ha rispettato la tradizione ed è apparsa a Wimbledon per la finale di tennis maschile, accompagnata dalla figlia Charlotte e dalla sorella Pippa. Nonostante la sua eleganza e sicurezza apparente, un’esperta di linguaggio del corpo ha osservato alcuni piccoli gesti che suggeriscono che Kate potrebbe non essere al massimo della forma.

Durante l’evento, Kate è apparsa rilassata e ha interagito con il pubblico con il suo consueto fascino. Tuttavia, l’esperta di linguaggio del corpo Judi James ha notato che in alcuni momenti la principessa ha mostrato segni di “auto-rassicurazione”. Un esempio di questi gesti è stato il movimento di lisciarsi i capelli, un atto che può indicare un tentativo di calmarsi o sentirsi più sicura sotto gli occhi del pubblico.

È stato notato che, nonostante il suo atteggiamento generalmente positivo e la sua eleganza, secondo l’esperta le sue preoccupazioni per le cure dopo la diagnosi della malattia emergerebbero attraverso questi piccoli gesti.

L’evento di Wimbledon ha visto Kate sorridere e salutare il pubblico con un calore che ha reso evidente il suo desiderio di rimanere coinvolta nelle attività reali. Tuttavia, la presenza di quei piccoli gesti di auto-rassicurazione rivela una realtà più complessa. Anche una figura pubblica così forte e ammirata come Kate può attraversare momenti di vulnerabilità, soprattutto in un periodo di grandi sfide personali come quello che sta vivendo.

Kate Middleton scoperta dal lettore labiale: quelle parole sul vincitore che non piaceranno ad Alcaraz. Cosa ha detto durante la finale di tennis

Durante la finale, Kate è stata vista mentre scambiava alcune parole sul match, catturate da un lettore labiale. Secondo l’analisi dell’esperto, la Principessa avrebbe espresso commenti che potrebbero non piacere al giovane tennista spagnolo Alcaraz.

Sebbene i commenti non fossero offensivi, riflettevano una certa preferenza per l’avversario, Djokovic. L’esperto di lettura labiale ha infatti rivelato che Kate avrebbe detto a sua figlia Charlotte: “Djokovic è il mio preferito per la vittoria”. Questo commento, fatto prima della conclusione del match, ha attirato l’attenzione poiché Novak Djokovic ha poi perso contro Alcaraz.

Foto: Kikapress