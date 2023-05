Kate Middleton è sempre più sicura di sé, tanto da lasciare segni tangibili della sua determinazione: la stampa la acclama e si aspetta una vera e propria rivoluzione dalla Principessa

La settimana scorsa, Kate Middleton ha svolto una serie di impegni che hanno suscitato grande interesse. Dal suo coinvolgimento nel picnic per bimbi al Chelsea Flower Show alla sensibilizzazione sulle esperienze degli affidatari familiari, la principessa del Galles ha dimostrato un sincero interesse per il miglioramento dello sviluppo dei primi anni di vita dei bambini.

È proprio in questo ambito che Kate ha segnato un importante punto a suo favore. Non si è limitata soltanto ad inaugurare eventi o a tagliare nastri, ma ha messo in atto azioni concrete. La fondazione che ha creato, il Royal Foundation Center For Early Childhood, potrebbe sembrare un’iniziativa banale, ma in realtà affronta questioni fondamentali la salute mentale.

Kate ha dimostrato il suo impegno coinvolgendo anche i CEO di importanti aziende in una task force aziendale, lanciando una campagna pubblicitaria in tutto il Regno Unito e persino scrivendo un editoriale per il Financial Times, il prestigioso giornale di riferimento per i potenti e gli influenti di tutto il mondo.

Kate sembra nascondere una grande ambizione dietro il suo ruolo reale. Con determinazione e competenza, ha conquistato il rispetto di molti. E, secondo gli esperti, è diventata una figura da non sottovalutare, pronta a sfidare gli stereotipi e a lasciare un segno significativo nel mondo.

Per tutte queste iniziative, è stata acclamata dalla stampa come colei che è riuscita a fare “il più grande colpo di stato reale degli ultimi 420 anni”, ovvero da quando gli Stuart sono saliti al trono, nel lontano 1603.

Foto: Kikapress