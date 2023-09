Kate Middleton non seguirà il principe William in un evento a Singapore: la decisione è legata ai figli ma scatena le malelingue.

La consorte del principe William, Kate Middleton, ha recentemente preso una decisione che ha scosso il mondo reale britannico e ha gettato una nuova luce sul suo ruolo come madre e moglie reale. Con un duro colpo per gli organizzatori degli Earthshot Awards, è stata annunciata la sua assenza dalla terza edizione di questo prestigioso evento, in programma a Singapore nel novembre 2023. Ci andrà solo il marito. Ma cosa si nasconde dietro questa mancata partecipazione? È forse vero che ci sono degli attriti tra lei e il principe William? Oppure si tratta soltanto di una contingenza dovuta alla programmazione del calendario reale?

Kate Middleton dà buca al principe William: cosa ha fatto

Finora, Kate ha sempre partecipato alle premiazioni degli Earthshot Awards, dimostrando di essere un elemento estremamente importante e di supporto per suo marito, il Principe William, che è il fondatore e promotore di questo importante premio ambientale. Lo scorso anno, al gala tenutosi a Boston, Kate ha brillato per la sua eleganza, indossando uno splendido abito lungo della società di noleggio HURR by Solace London e indossando il girocollo color smeraldo della Principessa Diana. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico di tutto il mondo.

Tuttavia, per il 2023 è stato rivelato che Kate non si unirà al Principe William a Singapore. La ragione di questa sorprendente assenza è legata ai loro figli: il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. L’evento coincide con l’orario scolastico dei bambini, e Kate ha scelto di rimanere a casa con loro, garantendo che continueranno a ricevere un’educazione regolare.

La reazione del popolo britannico alla decisione di Kate

Questa decisione è stata interpretata in vari modi. Da un lato, molti plaudonoalla sua dedizione alla famiglia e per il desiderio di garantire una vita quotidiana stabile ai suoi figli, nonostante la crescente pressione derivante dalle loro future carriere reali. Kate è stata sempre una madre molto presente e attenta, e questa scelta ne è una testimonianza ulteriore.

Tuttavia, ci sono anche voci maligne che speculano sulla possibilità di una crisi nella relazione tra Kate e il Principe William. Queste congetture hanno trovato terreno fertile soprattutto dopo che William si è già recato da solo a New York all’inizio di settembre, lasciando Kate a Londra. Anche se potrebbe trattarsi semplicemente di impegni separati, molti sono ansiosi di trarre conclusioni precipitose.

