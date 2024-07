La Principessa Kate Middleton potrebbe non partecipare alla finale di Wimbledon a causa della sua salute. Ecco il piano B della famiglia reale e chi sarà la possibile sostituta

Kate Middleton, la Principessa del Galles, è una figura chiave nell’annuale torneo di Wimbledon, un evento che attira l’attenzione globale non solo per le competizioni tennistiche ma anche per la presenza dei membri della Famiglia Reale. Tuttavia, quest’anno la sua partecipazione è in dubbio a causa di problemi di salute che la stanno affliggendo. La Principessa sta lottando contro la malattia e, sebbene cerchi di mantenere un basso profilo, il suo stato di salute suscita preoccupazione.

Birgitte, Duchessa di Gloucester: la possibile sostituta

Nel caso in cui Kate Middleton non riesca a partecipare alla finale di Wimbledon, la Royal Family ha già previsto un piano B. La sostituta designata sarebbe Birgitte, Duchessa di Gloucester, figura rispettata e amata all’interno della famiglia reale. La Duchessa, che ha 78 anni, è sposata con Riccardo, Duca di Gloucester, cugino di primo grado della defunta Regina Elisabetta II. Birgitte è una grande appassionata di tennis e riveste il ruolo di Presidentessa Onoraria della Lawn Tennis Association da 25 anni. La sua presenza a Wimbledon sarebbe non solo una scelta appropriata ma anche un segnale di continuità e dedizione agli impegni reali.

La tradizione di Wimbledon e l’importanza della presenza reale

La presenza della Famiglia Reale a Wimbledon è una tradizione consolidata e molto attesa dal pubblico. Kate, in particolare, è diventata una figura simbolo di questo evento grazie al suo stile elegante e alla sua passione per il tennis. Ogni anno, la sua apparizione è seguita con grande interesse dai media e dagli appassionati di tennis di tutto il mondo. La sua eventuale assenza quest’anno rappresenterebbe una notevole mancanza, ma la scelta della Duchessa di Gloucester come sostituta dimostra l’importanza che la famiglia reale attribuisce a questo evento.

Foto: Kikapress