Kate Middleton utilizza lo stesso “scudo dell’invisibilità” della Regina Elisabetta II per combattere le malelingue. In cosa consiste?

Kate Middleton sta facendo parlare molto di sé perché sembra aver adottato una strategia vincente nel gestire gli attacchi della stampa, un approccio che ricorda tantissimo il celebre “scudo dell’invisibilità” della defunta Regina Elisabetta II. La sua decisione è emersa soprattutto dopo le dichiarazioni di Omid Scobie nel suo nuovo libro, “Endgame“, che ha portato all’attenzione del pubblico la connessione tra Kate e la compianta sovrana. La Principessa del Galles sta seguendo molto attentamente le orme della regina nel proteggere la propria reputazione e rispondere alle critiche. Andiamo a scoprire come.

Il legame tra Kate Middleton e la Regina Elisabetta: una connessione profonda

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Non è un mistero che la Principessa del Galles abbia sempre dimostrato una profonda ammirazione per la defunta Regina Elisabetta, che le impartiva lezioni preziose su come affrontare il ruolo di “moglie reale” e altri aspetti della vita di corte.

Tuttavia, è solo ora, dopo la morte della regina, che emergono le notevoli somiglianze tra le due figure. Secondo gli esperti, Kate ha preservato il ricordo di Elisabetta evidenziando alcune sue caratteristiche distintive, una scelta che si è dimostrata fondamentale nel rispondere agli attacchi della stampa.

Lo “scudo di invisibilità” della Regina Elisabetta e la sua eredità

La compianta Regina Elisabetta aveva infatti innalzato un efficace “scudo di invisibilità” intorno ai reali, un meccanismo che ha svolto un ruolo chiave nel supportare la Principessa Kate durante le recenti settimane di polemiche. Questo scudo si basava su un principio semplice ma potente: nessuno avrebbe dovuto mancare di rispetto o mettere in dubbio la dedizione al dovere della corona. Inoltre, la regina aveva un motto che ha attecchito profondamente nell’approccio di Kate: “Mai lamentarsi, mai spiegare“.

I recenti attacchi arrivati da parte di Omid Scobie, che ha descritto Kate come “fredda e distante” e l’ha etichettata con il soprannome sprezzante di “Katie Keen“, hanno portato la Principessa a rispondere con un aplomb regale. Scegliendo di adottare lo stesso “scudo di invisibilità” che tanto aveva utilizzato la regina Elisabetta, Kate ha mostrato una padronanza del controllo della sua immagine che ha sorpreso molti osservatori.

La sua risposta silenziosa, fondata sulla determinazione di non lasciare che le critiche compromettano la sua dedizione al dovere, è un omaggio eloquente all’eredità della regina più amata della storia.

Photo Credits: Shutterstock