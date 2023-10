Kate Middleton passerà le vacanza autunnali accanto ai suoi figli: ci sono degli esami importanti da preparare…

La Principessa del Galles, Kate Middleton, ha avuto un periodo di grande attività negli ultimi tempi, partecipando a visite reali di alto profilo.

Tuttavia, sembra che Kate voglia ora prendendosi una pausa dalle sue attività reali a causa delle vacanze autunnali dei suoi tre figli: il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. Nel Regno Unito, i bambini sono attualmente in vacanza dalla scuola per due settimane, con il ritorno previsto il 30 ottobre.

Non è chiaro come la famiglia passerà questo periodo di pausa, ma è possibile che il principe George, che presto avrà degli esami, utilizzerà questo tempo per lo studio. Inoltre, a novembre, il principe William riceverà un premio, gli Earthshot Prize Awards, ma Kate avrebbe deciso di rinunciare e rimanere a casa per sostenere suo figlio durante questo periodo cruciale.

Non sono stati specificati i dettagli sugli esami del principe George, ma sembra che riguardino gli esami preliminari di ammissione all’Eton College, noti come ISEB, che si tengono nella prima settimana di novembre.

Eton è una scuola privata d’élite frequentata anche da William e dal principe Harry. Attualmente, il principe George frequenta la Lambrook School, ma Eton potrebbe essere la sua prossima destinazione, seguendo le orme di altri membri della famiglia reale che hanno studiato lì.

Foto: Kikapress