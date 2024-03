Si tratterebbe dell’ultima bomba mediatica riportata da In Touch Weekly:, anche se non approfondita: Kate Middleton soffre di disturbi alimentari come la principessa Diana? Ma vediamo cos’è successo.

Le voci sulla salute della principessa di Galles non accennano minimamente a placarsi. Al contrario, si sono intensificate, arrivando a sfiorare le teorie più disparate. Kensington Palace continua a chiedere il massimo riserbo sulle reali condizioni della principessa.

La bomba lanciata da In Touch Weekly: verità o fake news?

Come si trattasse di un vero e proprio silenzio protettivo nei confronti della principessa. Perchè, purtroppo, più il gossip cresce, più i tabloid esplodono di notizie. Ed è esattamente quello che William e Kate starebbero cercando a tutti i costi di evitare.

Eppure, stando alle ultime indiscrezioni, sembra proprio che il destino di Kate Middleton si stia pericolosamente avvicinando a quello di Lady Diana. Questo in quanto la principessa di Galles soffrirebbe (forse) di disordini alimentari, proprio come Diana Spencer.

E questa sarebbe la causa, o una delle cause, dell’intervento subìto lo scorso 17 gennaio. Si tratta dell’utima bomba mediatica riportata da In Touch Weekly. Tuttavia la faccenda non viene approfondita.

Bisognerà approfondire la questione per evitare speculazioni

Infatti, non a caso, mancano dei passaggi logici che invece spiegherebbero come la principessa sarebbe giunta all’operazione. Chiaramente partendo da supposti problemi di anoressia e bulimia.

Per altro, cosa ancora più rilevante, mancano le conferme da parte di Kensington Palace. Quindi è necessario prendere la notizia con le pinze, per evitare di incappare in una delle più feroci fake news che ruoterebbero attorno alla figura di Kate Middleton.