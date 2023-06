I mille talenti di Kate Middleton: la principessa del Galles spazia dall’arte alla cucina

La principessa del Galles, Kate Middleton, non è solo un membro della famiglia reale, ma anche una donna poliedrica che possiede molti talenti nascosti. Kate negli anni è diventata una figura eclettica, che dimostra la sua versatilità attraverso una varietà di talenti e passioni.

Oltre al linguaggio dei segni, che ha utilizzato in diverse occasioni, Kate è anche una talentuosa pianista: nel 2021, durante l’annuale concerto di canti natalizi all’Abbazia di Westminster, ha accompagnato il cantante Tom Walker al pianoforte.

È una fervente appassionata di arte (ha conseguito una laurea in Storia dell’Arte), fotografia e pittura. Spesso mostra le sue abilità anche come subacquea (ha conseguito il brevetto PADI nel 2015), cuoca (si avvale di un produttore di salsicce per preparare i pasti dei suoi figli) e apicoltrice (insieme a suo fratello James Middleton si prende cura dei suoi alveari nel Norfolk).

Infine, il suo amore per il giardinaggio e il suo impegno nel creare spazi verdi che promuovano il contatto con la natura sono ulteriori aspetti dei suoi talenti nascosti: nel 2019, ha persino creato un design innovativo per il Chelsea Flower Show.

