Il biografo Andrew Morton sarebbe in possesso di nuovi “audio shock” di Lady Diana che metterebbero in cattiva luce la famiglia reale

Nuovi audio sensazionali legati a Lady Diana stanno creando agitazione a Buckingham Palace. A ventisei anni dalla sua morte, emergono ulteriori rivelazioni, questa volta sotto forma di “audio shock” affidati al biografo Andrew Morton, autore del bestseller “Diana: Her True Story”.

Alcuni estratti di questi audio saranno inclusi in un nuovo documentario previsto per il 2024. Queste rivelazioni giungono in un momento delicato, pochi giorni prima del primo anniversario della morte della Regina Elisabetta II.

Tra i passaggi più controversi degli audio, spicca il commento del Principe Carlo durante il battesimo del Principe Harry: “Siamo così delusi, volevamo una femmina”. Questo commento solleva interrogativi sulle opinioni della stessa Lady Diana riguardo alla nascita di Harry. Inoltre, l’audio rivela la reazione sgarbata di Raine Spencer, la matrigna di Diana, che dice al futuro sovrano: “Dovresti essere felice di aver avuto un figlio”.

Un altro aspetto cruciale degli audio riguarda proprio il complesso rapporto tra Lady Diana e la sua matrigna, Raine Spencer, sposata con John Spencer nel 1976 dopo la separazione della madre di Diana dal marito. Diana avrebbe confessato a un amico il suo odio per Raine, accusandola di aver distrutto la loro casa e di aver speso i soldi di suo padre. La risposta di Raine è stata: “Non sai quanto dolore tua madre ha causato a tuo padre”.

Questi audio gettano nuova luce su questa relazione tesa e su come Raine sia stata chiamata “Acid Raine” da Diana e suo fratello Charles. Raine lasciò la tenuta della famiglia ad Althorp nel 1992 dopo la morte di John Spencer.

Foto: Kikapress