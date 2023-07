Il testamento di Lady Diana nascondeva alcuni dettagli relativi ai suoi figli. Uno di questo si riferisce al suo preziosissimo abito da sposa

Prima della sua morte tragica nel 1997, Lady Diana aveva scritto diversi desideri finali, tra cui il lascito per i suoi eredi. Il documento originale, firmato nel 1993, è stato modificato nel 1996.

Diana aveva pianificato che gran parte del suo patrimonio fosse affidato a un trust, del quale William e Harry avrebbero potuto disporre quando avessero compiuto 25 anni. Tuttavia, dopo la sua morte, il tribunale permise a sua madre e alla sorella di apportare alcune modifiche al testamento, ritardando l’accesso al trust dei principi fino ai 30 anni.

Tra i doni più significativi previsti nel testamento c’erano l’iconico abito da sposa di Diana, indossato nel 1981, che doveva essere regalato a William e Harry rispettivamente al loro trentesimo compleanno. William ricevette anche l’anello di fidanzamento di sua madre, che in seguito utilizzò per chiedere in sposa la principessa Kate.

L’abito da sposa fu esposto in una mostra benefica, che raccolse fondi per il Diana, Princess of Wales Memorial Fund. Dopo un tour mondiale, l’abito ritornò in possesso dei principi nel 2014.

Questo tesoro prezioso ha continuato a suscitare interesse e ammirazione nel tempo, sia nel Regno Unito che all’estero, diventando un simbolo duraturo della figura di Diana e del suo impatto nel mondo.

Non è mai stato superato da nessun’altra sposa reale, la curiosità sull’abito da sposa di Lady Diana che in pochi conoscono

Gli stilisti che hanno creato l’abito da sposa di Lady Diana hanno svelato tutti i dettagli del processo di realizzazione e delle prove attraverso un libro esclusivo. Per conferire all’abito una sfumatura calda e valorizzare il suo incarnato, gli stilisti scelsero taffetà di seta e pizzo color avorio anziché bianco.

La maestosa creazione era impreziosita da 10mila perle e paillettes, mentre lo strascico e la vaporosa gonna richiesero oltre duecento metri di tulle. Con i suoi 7 metri di lunghezza, lo strascico dell’abito di Lady Diana rimane insuperato tra gli abiti nuziali delle altre spose reali.

Foto: Kikapress