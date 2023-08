Per il suo compleanno, Meghan Markle ha subito un affronto enorme da parte della famiglia reale. Andiamo a scoprire quale.

Il 4 agosto scorso Meghan Markle ha festeggiato il suo 42° compleanno ma, a quanto pare, la Royal Family britannica le ha fatto un regalo assai poco gradito. Sembra proprio che la Duchessa di Sussex abbia subito l’affronto più grande che potesse immaginare da parte dei parenti del marito. Ma cosa sarà mai successo?

Meghan Markle: l’affronto britannico nel giorno del suo compleanno

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Venerdì scorso, Meghan ha festeggiato il suo compleanno a Montecito, in California. Lo ha fatto circondata dai suoi affetti più cari ma, al contempo, ha ricevuto un grande affronto da parte della famiglia britannica.

I royals, infatti, le hanno fatto un “regalo” che consiste in uno snobismo decisamente british: nessuno le ha fatto pubblicamente gli auguri né online né con un comunicato pubblico.

Insomma, i canali ufficiali vicini alla Corona e alla famiglia reale hanno deciso di snobbarla completamente. Un momento che non è però passato inosservato al mondo dei tabloid britannici, che hanno pubblicato titoloni sull’argomento.

Tutto questo, però, è quello che è successo in rete. Chissà se in privato qualcuno avrà augurato un buon compleanno a Meghan.

Insomma, in tanti si immaginavano che qualcosa del genere potesse accadere visti i rapporti tesi che ci sono tra i Sussex e il resto della Royal Family. Finora, però, l’etichetta era stata in qualche modo sempre mantenuta e rispettata. Ogni volta che c’è un compleanno, infatti, alle nove in punto i canali ufficiali della Corona pubblicano gli auguri online. Stavolta niente è successo e c’è stato un silenzio incredibilmente assordante. Sarà stata una semplice svista o un affronto vero e proprio, voluto con tutti i crismi?

Photo Credits: Kikapress