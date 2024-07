Meghan Markle sarebbe determinata a fare pace con Kate Middleton e vorrebbe un colloquio per risolvere le tensioni…

Meghan Markle e Kate Middleton, sebbene legate da un matrimonio nella stessa famiglia, hanno vissuto un rapporto caratterizzato da alti e bassi, e le recenti dichiarazioni sembrano indicare un tentativo di riconciliazione da parte di Meghan.

LEGGI ANCHE: — Meghan e Kate, chi ha davvero fatto piangere chi? La prova schiacciante in quella mail

Secondo fonti vicine alla Royal Family, Meghan Markle sarebbe “disperata” per avere un colloquio con Kate Middleton, con l’intenzione di fare pace e risolvere le tensioni che hanno segnato il loro rapporto negli ultimi anni. Questa notizia è stata riportata da vari media e ha acceso nuovamente il dibattito sulla natura delle relazioni all’interno della famiglia reale.

Un insider ha rivelato che Meghan ha espresso il suo desiderio di fare pace con Kate, riconoscendo che il loro rapporto ha subito delle fratture significative. “Vuole fare pace con Kate. Non vuole più tensioni tra loro”, ha detto la fonte. Meghan avrebbe ammesso di provare rimorso per come sono andate le cose e vorrebbe trovare un modo per risolvere i conflitti passati.

Hilary Fordwich, esperta di questioni reali, ha commentato la situazione durante un’intervista su Fox News, sottolineando che Meghan ha ancora molta strada da fare per convincere Kate e il resto della famiglia reale dei suoi intenti sinceri. Fordwich ha affermato che, nonostante Meghan sembri sinceramente dispiaciuta per il passato, Kate potrebbe trovare difficile vedere i benefici di una riconciliazione, sia per la famiglia reale che per il pubblico.

Le due non si vedono dalla cerimonia funebre della Regina Elisabetta II nel settembre 2022, l’ultima occasione in cui Meghan è stata nel Regno Unito. Secondo alcune fonti, dopo che Kate ha rivelato di essersi sottoposta a chemioterapia preventiva a seguito di un intervento chirurgico, i Sussex avrebbero cercato di contattarla privatamente, per dimostrare la loro vicinanza nonostante le tensioni esistenti.

Foto: Kikapress