Spuntano dei rumors su certe ‘minacce poco velate’ di Meghan Markle nei confronti della royal family poco prima della morte di Elisabetta II.

Dal calderone un po’ onirico e decisamente immanente delle notizie e delle indiscrezioni sulla famiglia reale britannica viene fuori con una certa insistenza un nuovo chiacchiericcio su certe “minacce poco velate” che sarebbero state messe in atto da Meghan Markle nei confronti dei royals un paio di anni fa, poco prima della scomparsa della Regina Elisabetta II. A due anni dalla morte della sovrana, infatti, gli osservatori reali stanno parlando in maniera piuttosto insistente di quello che avvenne. E la Duchessa di Sussex non ne viene certo fuori bene… Ma è proprio vero che la moglie del principe Harry minacciò la famiglia del marito? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

LEGGI ANCHE : — Meghan Markle, la rivelazione sui problemi mentali: così Harry l’ha salvata

Meghan Markle e le “minacce poco velate” ai royals prima della morte di Elisabetta II

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In questi giorni, a due anni dalla morte di Elisabetta II, gli osservatori britannici stanno rispolverando una vecchia intervista della Duchessa di Sussex.

A quanto pare, il 29 agosto 2022, meno di due settimane prima della scomparsa della sovrana, Meghan Markle rilasciò delle dichiarazioni che suonavano come “minacce poco velate” verso la famiglia reale.

Parlando a The Cut, aveva lasciato intendere che in futuro si sarebbe spinta nel parlare delle questioni private della famiglia senza che nulla e nessuno le potessero impedire di farlo.

“È interessante, non ho mai dovuto firmare nulla che mi impedisse di parlare. Posso parlare di tutta la mia esperienza e scegliere di non farlo”, disse.

E poi ancora: “Penso che il perdono sia davvero importante. Ci vuole molta più energia per non perdonare. Ma perdonare richiede un grande sforzo. Ho fatto uno sforzo attivo, soprattutto sapendo che posso dire qualsiasi cosa”.

Lo sentite anche voi il tono minaccioso di queste frasi? Se pensiamo che si vocifera che la Duchessa tenga un diario nel quale annota tutto ciò che riguarda la sua vita, possiamo solo immaginare cosa potrebbe avvenire nel momento in cui decidesse di aprire il suo vaso di Pandora!

Photo Credits: Kikapress