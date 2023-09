Meghan Markle e quelle parole dette poco prima che Elisabetta morisse: sono “minacce” di ulteriori confessioni?

Mentre Harry è tornato in Gran Bretagna per l’anniversario della morte della Regina Elisabetta II, Meghan sembra sia rimasta in California con i loro due figli, prima di volare in Germania per riunirsi a Harry in vista degli Invictus Games.

Secondo alcuni esperti, Meghan avrebbe lanciato delle “minacce velate” alla Royal Family, con l’intervista avvenuta poco prima dell’inaspettata morte della Regina Elisabetta.

Nell’intervista, Meghan aveva detto di non aver dovuto firmare accordi di non divulgazione per lasciare la Famiglia Reale con Harry, dichiarando che “non ho mai dovuto firmare nulla che mi impedisse di parlare. Posso parlare di tutta la mia esperienza e scegliere di non farlo”, lasciando intendere tra le righe che, se solo avesse voluto, avrebbe potuto raccontare le sue verità in qualsiasi momento, più di quanto non abbia già fatto nella docuserie realizzata in collaborazione con Netflix.

Ad essere di questo parere è soprattutto Roya Nikkhah, redattrice reale del Sunday Times, che ha analizzato le parole di Meghan: “Ha menzionato un paio di volte negli ultimi uno o due anni che tiene un diario, credo che ci sia dietro un’accusa molto forte che Meghan potrebbe scrivere le sue memorie”.

Foto: Kikapress