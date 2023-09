Secondo alcuni esperti Meghan avrebbe compiuto un passo falso in termini di credibilità

Meghan Markle ha tenuto il suo primo discorso agli Invictus Games in Germania, ma la sua strategia di pubbliche relazioni ha suscitato interrogativi sulla sua “autenticità”.

Nel suo discorso, la Duchessa ha condiviso aneddoti personali sulla vita familiare, incluso l’accompagnamento di Archie a scuola e altre episodi di questo genere.

Tuttavia, gli esperti di pubbliche relazioni hanno sottolineato che questa strategia comunicativa potrebbe essere vista come una mossa calcolata e studiata a tavolino, per “modellare” la sua immagine pubblica futura, mettendo però in discussione la sua autenticità. Una sorta di trovata pubblicitaria che potrebbe ritorcersi contro lei stessa.

Secondo gli esperti, anche se Meghan e Harry hanno sempre parlato del loro impegno nei confronti dei figli e della famiglia che hanno costruito, l’eccessiva enfasi su questo punto potrebbe minare la loro credibilità.

Foto: Kikapress