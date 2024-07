Le vere ragioni per cui Meghan Markle non tornerà nel Regno Unito? Tensioni familiari ma anche differenze culturali

Negli ultimi anni, Meghan Markle ha fatto notizia per la sua decisione di allontanarsi dalla Ramiglia Reale britannica insieme a suo marito, il principe Harry. Nonostante questa scelta sia stata oggetto di ampie speculazioni e discussioni, recenti rivelazioni hanno gettato nuova luce sui motivi dietro il suo apparente rifiuto di tornare nel Regno Unito. Secondo l’esperta reale Sarah Hewson, la duchessa di Sussex sembra non avere alcuna intenzione di visitare il paese del marito, e le ragioni sono molteplici e complesse.

LEGGI ANCHE: — Meghan e Kate, chi ha davvero fatto piangere chi? La prova schiacciante in quella mail

Uno dei principali fattori è il rapporto teso e spesso conflittuale con la Royal Family. Da quando Meghan e Harry hanno lasciato i loro ruoli di membri senior nel 2020 e si sono trasferiti negli Stati Uniti, le relazioni con il resto dei Windsor sono diventate fragili. Il loro allontanamento ha portato a un’escalation di tensioni, alimentate da interviste e dichiarazioni pubbliche che hanno rivelato dettagli scomodi sulla vita all’interno della famiglia reale.

La duchessa non ha accompagnato il marito neanche in occasioni importanti, come la commemorazione dei 10 anni degli Invictus Games. La riluttanza di Meghan a partecipare a tali eventi indica un distacco profondo non solo fisico ma anche emotivo e psicologico.

Il motivo per cui Meghan Markle si è allontanata dalla Royal Family

Inoltre, Hewson ha sottolineato che uno dei motivi principali per cui Meghan evita il Regno Unito è la divergenza di stile di vita tra lei e i membri della Famiglia Reale. Ad esempio, Meghan non ha mai apprezzato le tradizioni di caccia e altre attività tipiche della vita reale a Sandringham e Balmoral. Queste differenze culturali e personali hanno contribuito a creare un ambiente in cui Meghan non si sente a suo agio o benvenuta.

La situazione si è ulteriormente aggravata con il fatto che Meghan sembra avere una visione molto chiara del suo futuro lontano dalla vita reale britannica. Le sue aspirazioni e progetti personali e professionali sono ora incentrati negli Stati Uniti, dove starebbe cercando di costruire una nuova identità e carriera lontano dalle restrizioni e pressioni della vita reale.

Foto: Kikapress