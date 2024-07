Scopri le ragioni dietro le azioni spietate del principe William contro il principe Andrea: le implicazioni per la Famiglia Reale

Negli ultimi anni, la Famiglia Reale britannica ha visto emergere tensioni interne che sono state ampiamente discusse dai media. Una delle rivalità più intense sarebbe quella tra il principe William e suo zio, il principe Andrea. Questa tensione non sarebbe solo un semplice disaccordo familiare, ma un complesso intreccio di dinamiche personali e di immagine pubblica che ha portato William a prendere decisioni drastiche per salvaguardare la reputazione della monarchia.

William e l’astio contro il Duca di York

Il principe Andrea, Duca di York, è stato coinvolto in vari scandali che hanno macchiato l’immagine della Royal Family. Le sue amicizie controverse e le accuse di comportamento inappropriato hanno fatto sì che molti all’interno della monarchia, compreso William, lo considerassero un rischio per l’integrità dell’istituzione. Il principe ha adottato una posizione ferma e determinata per limitare la partecipazione di Andrea agli eventi ufficiali.

Le azioni di William contro il principe Andrea sono state definite “spietate” da diversi osservatori reali. Tra queste, spicca la decisione di escludere Andrea da cerimonie importanti come l’Ordine della Giarrettiera. Questa scelta è stata motivata non solo dalla volontà di proteggere la Famiglia Reale dalle critiche pubbliche, ma anche da un rancore personale che risale ai primi giorni della relazione di William con Kate Middleton.

Il rancore nel passato

Le tensioni tra William e Andrea sembrano affondare le radici in eventi passati. Si dice che nei primi tempi del fidanzamento di William con Kate, Andrea non fosse particolarmente accogliente verso la futura Principessa del Galles. Questo comportamento avrebbe creato un attrito duraturo tra zio e nipote, alimentando un rancore che si è acuito con il passare degli anni.

Secondo Jennie Bond, ex corrispondente reale della BBC, William ha riconosciuto rapidamente la “tossicità” di Andrea per il marchio reale e ha spinto con decisione per la sua esclusione.

Il principe William e Harry hanno litigato per una settimana, la gelosia prima delle nozze

Le tensioni all’interno della famiglia reale non si limitano al rapporto tra William e Andrea, ma si estendono anche al legame fraterno tra William e Harry. Un episodio importante di queste tensioni è stato rivelato nel libro di memorie di Harry, “Spare”, in cui descrive una lite di una settimana con William riguardo al suo matrimonio con Meghan Markle.

Il dissidio, apparentemente banale, riguardava il diritto di Harry di portare la barba il giorno delle nozze, un simbolo di confort per lui, ma un’infrazione al protocollo militare secondo William. Nonostante il permesso ottenuto dalla Regina Elisabetta, William si opponeva fermamente, alimentando una faida che ha esposto ulteriormente le fragilità e le rivalità all’interno della Famiglia Reale.

Foto: Kikapress