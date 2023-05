Il principe Harry avrebbe pensato di lasciare la famiglia reale molto prima dell’arrivo di Meghan Markle nella sua vita

Il desiderio di una “vita normale” da parte di Harry non sarebbe una novità ma un qualcosa che il principe aveva in mente da anni. Questa rivelazione è stata fatta in un’intervista recentemente scoperta, in cui il duca di Sussex si è confidato con Angela Levin, biografa reale, nel 2017.

Durante l’intervista, Harry ha espresso il suo profondo desiderio di lasciare la famiglia reale, ma ha sottolineato che la lealtà verso sua nonna, la regina Elisabetta II, lo ha trattenuto dall’abbandonare il suo ruolo. Ha spiegato che, nonostante la sua insoddisfazione, si è sentito obbligato a rimanere all’interno dell’istituzione.

In un’intervista al Mail on Sunday, il principe ha dichiarato che in passato “voleva uscire” dalla famiglia reale e che sognava una vita normale lontano dai riflettori. Nel 2020, Harry e sua moglie Meghan hanno deciso di abbandonare i loro doveri reali, successivamente si sono trasferiti in California, cercando una maggiore privacy e libertà.

Durante l’intervista, il principe ha anche espresso il suo punto di vista sulla necessità di rinnovare la famiglia reale, affermando che il pubblico britannico e il mondo intero hanno bisogno di istituzioni come quella reale, ma che è necessario apportare dei cambiamenti.

