Harry, Meghan e la frattura con la famiglia reale: situazione insanabile? Secondo una fonte, sì

Secondo quanto riferito da una fonte vicina alla coppia, il principe Harry e Meghan Markle starebbero cercando di mettere fine al loro rapporto con la famiglia reale. Questo segna un punto di svolta nella loro relazione con la famiglia reale, con l’insider che afferma che il Duca ha concluso il suo legame con la famiglia reale.

Con l’avvicinarsi degli Invictus Games e il lancio della loro nuova docuserie Netflix, “Harry Heart of Invictus”, sembra che Harry e Meghan stiano cercando di concentrarsi su progetti che non sono legati alla famiglia reale.

Inoltre, c’è la speculazione che Meghan Markle potrebbe riavviare il suo blog di lifestyle, “The Tig”, dopo il suo presunto ritorno sui social media. La Duchessa avrebbe recentemente aperto un nuovo account Instagram.

Mentre la coppia sta cercando di costruire una nuova vita in California, è ancora incerto se saranno in grado di separarsi completamente dalla famiglia reale, dato che entrambi mantengono i loro titoli di Duca e Duchessa. Tuttavia, sembrano esserci nuovi progetti in vista, come l’adattamento cinematografico di un romanzo bestseller e altri progetti che non coinvolgono la famiglia reale.

Nel frattempo, le speranze di una riconciliazione per riparare le tensioni all’interno della famiglia reale sembrano essere remote, soprattutto alla luce delle reazioni negative al libro di Harry e delle recenti accuse.

Foto: Kikapress