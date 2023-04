Una fonte vicina alla coppia ha rivelato i presunti motivi per cui Meghan non parteciperà all’incoronazione del 6 maggio

Ormai è ufficiale: il principe Harry parteciperà da solo all’incoronazione del 6 maggio, mentre Meghan Markle rimarrà negli Stati Uniti per prendersi cura dei loro figli. Ma quali sono i reali motivi dietro questa decisione?

Secondo quanto riportato da una fonte vicina alla coppia, i due non sarebbero rimasti soddisfatti di come sono andati i colloqui sulla loro presenza all’evento. Nonostante non siano state fornite informazioni dettagliate su ciò che i duchi di Sussex avrebbero voluto ottenere, sembra che le discussioni non siano andate come speravano.

Il fatto che Harry parteciperà all’incoronazione da solo ha sollevato alcune domande sulla relazione della coppia con la famiglia reale britannica e sullo stato dei loro rapporti. Tuttavia, l’amico della coppia ha sottolineato che, nonostante la delusione per la mancata partecipazione di Meghan e dei nipoti, Harry sarà presente comunque all’evento per sostenere suo padre e la monarchia inglese.

Nonostante i rapporti conflittuali tra Harry e la sua famiglia, sembra infatti che il principe voglia mantenere un certo grado di rispetto e solidarietà nei confronti dei suoi parenti. Harry intende raggiungere Londra per la cerimonia e poi tornare subito negli Stati Uniti per partecipare ai festeggiamenti per il quarto compleanno del figlio Archie.

Re Carlo lo farà con Camilla dopo l’incoronazione: ecco dove li vedremo

Il Principe Carlo e la Regina Camilla parteciperanno alla cerimonia di apertura dell’Eurovision Song Contest, che si terrà nel Regno Unito per la prima volta in 25 anni. La coppia reale incontrerà il personale della produzione e i presentatori dell’evento, oltre alla cantante che rappresenterà il Paese nel concorso canoro, Mae Muller.

La visita a Liverpool fa parte di una serie di impegni reali che celebrano la partnership culturale tra il Regno Unito e l’Ucraina (che nonostante la vittoria del concorso nel 2022 è risultata impossibilitata ad ospitare la cerimonia per via della guerra).

Inoltre, Carlo e Camilla incontreranno i partner chiave coinvolti in un festival culturale di due settimane (che si svolgerà parallelamente al concorso) ed “Eurolearn”, un programma educativo ispirato all’Eurovision per gli alunni delle scuole primarie e secondarie.

Foto: Kikapress