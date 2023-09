Harry torna a Londra per la seconda volta quest’anno e cita sua nonna, a un anno dalla sua morte

Secondo alcune fonti, il principe Harry sarebbe stato profondamente colpito dal dover rimuovere il simbolo “ER” dalla sua uniforme militare mentre vegliava accanto alla bara di sua nonna, la regina Elisabetta II, dopo la sua morte nel settembre 2022. Nonostante suo fratello, il principe William, indossasse ancora l’emblema, Harry è infatti stato privato delle iniziali “ER” perché non era più considerato un membro lavorativo della famiglia reale britannica.

Harry, che aveva servito nell’esercito britannico in Afghanistan, aveva ottenuto il permesso di indossare l’uniforme militare con le iniziali della regina da suo padre, il re Carlo III. Tuttavia, questa concessione è stata revocata a seguito della sua uscita dalla famiglia reale. E adesso, nel giorno in cui si celebra il primo anniversario della morte della Regina Elisabetta II, c’è chi si chiede se la nonna lo avrebbe permesso.

Proprio in questi giorni, Harry ha partecipato ai WellChild Awards a Londra e nel suo discorso ha parlato della Regina Elisabetta II, dicendo: “Come sapete, non ho potuto partecipare alla premiazione l’ultima volta perché mia nonna è morta. Lei sarebbe stata la prima persona a insistere perché venissi ancora con tutti voi invece di andare da lei. Ed è per questo che so che esattamente un anno dopo lei stasera ci guarda dall’alto”.

Si tratta del secondo viaggio di Harry nel Regno Unito quest’anno, dopo essere tornato per l’incoronazione di suo padre, a maggio scorso. Tuttavia, il suo soggiorno è stato breve e non era previsto che avrebbe incontrato direttamente i membri della famiglia reale, a causa delle tensioni persistenti.

