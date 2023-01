Il Principe Harry si sta rovinando con le sue stesse mani? Mai caduto così in basso: perché è vicino alla rovina

Harry e Meghan: troppe decisioni sbagliate? La "rovina", soprattutto per il principe, potrebbe essere vicina

La stampa inglese (insieme a una parte di quella statunitense) è convinta che il Principe Harry si stia rovinando con le sue stesse mani, a causa di una serie di decisioni sbagliate, prese insieme a sua moglie Meghan Markle.

Prima la docuserie su Netflix, poi l’imminente uscita della sua autobiografia “Spare”. E ancora un’esclusiva intervista rilasciata a Tom Bradby per ITV che uscirà in questi giorni in cui Harry spiega, nonostante il disprezzo per l’etichetta mostrato nella docuserie, di volere una famiglia e una riconciliazione con suo fratello William.

Come se non bastasse il secondo documentario della coppia per Netflix, “Live to Lead” (realizzato dai Sussex e dalla Nelson Mandela Foundation), non avrebbe raggiunto il successo sperato, rimanendo fuori dalla top 100 delle serie tv più seguite della piattaforma di streaming.

Insomma, nonostante Harry e Meghan abbiano attirato l’attenzione ancora una volta con accuse e colpi bassi alla Royal Family, non sarebbero riusciti a coinvolgere abbastanza le persone al punto tale da creare reale interesse per loro e farsi seguire in una nuova avventura.

L’impressione della stampa è che senza quell’etichetta reale tanto disprezzata e derisa da entrambi ci sia poco altro da dire e la rovina, soprattutto per Harry, potrebbe essere dietro l’angolo.

Foto: Kikapress