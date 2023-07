Charlene Monaco non si fa vedere in pubblico da alcune settimane e i pettegolezzi su di lei continuano…

Sono più di tre settimane che la principessa Charlene di Monaco non appare in pubblico, a differenza del principe Alberto di Monaco, presente a Wimbledon, in occasione del famosissimo torneo di Tennis.

Charlene è stata vista per l’ultima volta in pubblico il 20 giugno ai Golden Nymphs Awards di Monte Carlo, poche settimane dopo aver cambiato il suo colore di capelli, avvistato al Gran Premio di Monaco. Durante l’evento, indossava un elegante abito blu scuro con una profonda scollatura e si è mostrata insieme a star come l’attore americano Josh Duhamel.

Da tempo ormai si inseguono rumors sia sulle sue condizioni di salute che sulla relazione stessa con Alberto e le sue continue assenze a eventi mondani lasciano ampio spazio ai pettegolezzi. Il primo luglio è stato anche il dodicesimo anniversario del loro matrimonio ma non sono state rilasciate dichiarazioni a riguardo.

Foto: Kikapress