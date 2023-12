Sapete che nella residenza natalizia di Re Carlo III c’è un particolare fuso orario? Scopriamo cos’è e a cosa serve.

La tenuta di Sandringham è praticamente da sempre il rifugio natalizio della Famiglia Reale britannica, un luogo dove i royals si ritirano per le festività, allontanandosi dal caos della vita quotidiana per godersi momenti di serenità con i propri cari. Tuttavia, tra le mura di questa sontuosa residenza nel Norfolk, un dettaglio unico e insolito ha caratterizzato la routine temporale di principi e sovrani: il “Sandringham Time”. Si tratta di un particolare fuso orario fu introdotto da un antenato di Re Carlo III, e ha contribuito a dare un tocco peculiare a questa residenza reale. Andiamo a scoprire nel dettaglio che cos’è.

“Sandringham Time”: il fuso orario particolare

Il “Sandringham Time” affonda le radici nel passato: quando il Re Edoardo VII, alla fine dell’800, era ancora Principe di Galles, decise di inserire un tocco personale nella gestione del tempo in questa residenza reale. Appassionato di sport all’aria aperta, in particolare della caccia, il futuro sovrano vedeva nella regolazione del fuso orario un modo per ottimizzare le ore di luce invernali e dedicarle alle sue attività preferite. Così, ordinò che tutti gli orologi della tenuta fossero regolati mezz’ora avanti rispetto all’ora di Greenwich. Questa singolare pratica si estese anche al castello di Windsor e alla tenuta di Balmoral in Scozia, diventando una caratteristica unica delle residenze reali.

Re Carlo III e il fuso orario dei suoi antenati

Nonostante l’opinione contrastante dei successori, la pratica rimase in vigore fino a quando Re Edoardo VIII, durante il suo breve regno, decise di abolirla.

Sebbene nessuno dei monarchi più recenti abbia scelto di ripristinare il “Sandringham Time”, Re Carlo III sembra apprezzarlo. Non lo ha ripristinato, ma ha vietato una consuetudine molto comune durante il Natale: guardare la televisione. Questa decisione insolita si inserisce nel suo personale modo di affrontare le festività, dando a Sandringham un tocco distintivo nel panorama delle residenze reali britanniche. E magari un giorno porterà a un ritorno del fuso orario particolare.

