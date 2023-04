Scopri il patrimonio milionario del nuovo Re Carlo e quali sono le fonti di reddito del Re

Secondo alcune stime, re Carlo III avrebbe una fortuna personale di 600 milioni di sterline, superiore a quella della defunta regina Elisabetta II, calcolata a 370 milioni di sterline l’anno scorso.

Carlo ha accumulato questa ricchezza grazie ai profitti del Ducato di Cornovaglia, a investimenti e proprietà immobiliari, ma anche a scelte di vita frugali e all’ambientalismo.

Tra le sue attività imprenditoriali ci sono la Duchy Originals, la vendita di biscotti, birra, erboristeria e attrezzi da giardino. Inoltre, ha costruito uno sviluppo sostenibile nel Dorset e in Cornovaglia.

Tuttavia, anche se possiede la Crown Estate, un’istituzione indipendente dalla famiglia reale che detiene 15,6 miliardi di sterline di ricchezza reale, non può venderne i beni.

Re Carlo lo fa tutti i giorni per 11 minuti: lo strano rito che lo mantiene in forma e arzillo

Carlo, in tutti questi anni, si è impegnato a mantenersi in forma e in salute per il suo lavoro da re. Si dice che ogni giorno segua il regime di fitness 5BX, che include una serie di esercizi di base e che dura circa 11 minuti. Si tratta di un programma sviluppato Bill Orban per i piloti della Royal Air Force.

Ha anche mantenuto una dieta equilibrata per tutta la vita, con un peso costante di circa 70 chilogrammi, e mangia solo una volta al giorno, a cena. Non partecipa spesso a banchetti, specialmente quando viaggia all’estero, per evitare di rischiare problemi di intossicazione alimentare.

Inoltre, viaggia con il suo chef privato e una scorta di alcol per gustare il suo drink preferito, un martini secco. Infine, viaggia sempre con un medico che lo accompagna nei suoi viaggi all’estero.

Foto: Kikapress