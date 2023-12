L’ex maggiordomo inglese Grant rivela che quest’anno il Natale in “casa” royal potrebbe essere diverso. Re Carlo avrebbe già in mente alcuni cambiamenti drastici rispetto alle tradizioni. Ecco quali sono queste modifiche al protocollo tradizionale per le festività.

Sappiamo quanto la regina tenesse ai festeggiamenti nel periodo natalizio. Da Sandringham al thè del pomeriggio, fino alla puntualità della regina in chiesa. In questo periodo la regina Elisabetta trascorreva l’inizio di dicembre a Buckingham Palace. Distribuiva regali di Natale al suo staff e partecipava a servizi di canti natalizi. Nei fine settimana si ritira a Windsor. Qui di solito assisteva a canti corali del castello per l’ingresso della sovrana. Poco prima di Natale partiva per Sandringham. Proprio lì riceveva un gran numero di ospiti. Qui, il duca e la duchessa di Cambridge andavano spesso in visita con i figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principino Louis.

L’ex maggiordomo di palazzo su Re Carlo: “A Natale aspettatevi molti cambiamenti a palazzo”

Viene spontaneo chiedersi come sarà quest’anno. Come avrà deciso di festeggiare Re Carlo? Sembra che il sovrano sia deciso ad apportare dei cambiamenti. La voce ci arriva da un ex maggiordomo di palazzo. Secondo lui la famiglia si starebbe preparando a un Natale diverso. Re Carlo vorrebbe dare il proprio stile ai festeggiamenti. Dunque le tradizioni tramandate dei reali negli ultimi decenni saranno modificate. “Re Carlo è diverso dalla Regina Elisabetta. Ci sono poche probabilità che vada in chiesa alle 11:00 del mattino come sua madre.” queste le parole dell’ex maggiordomo Grant Harrold. Inoltre ritiene che il re sarebbe sempre stato un tipo da celebrazione “diversa”. Grant specifica che il 18 Dicembre la regina madre andrebbe a Sandringham. Il tutto per assicurarsi che il luogo possa accogliere i festeggiamenti.

L’ex maggiordomo dubita che il Re farà lo stesso quest’anno. Rimarrà più tempo possibile a Highgrove. Solo in un secondo momento si recherà a Sandringham. Non si sa comunque se Re Carlo aprirà le porte della tenuta. In quel caso ospiterebbe i figli, i nipoti e i parenti per svariati giorni di fila. O almeno così era solita fare la madre. Non è la prima volta che Re Carlo si emancipa dalla tradizione. Infatti già nell’ultimo periodo si era parlato di una grande rivoluzione a palazzo. Il re aveva deciso di estendere l’invito per Natale anche ai figli della consorte. Cosa mai successa tra le mura reali inglesi. Sarà una tavolata più grande del solito quella del giorno di Natale a Sandringham House.

Tanto che pare che il banchetto non avrà luogo nella sala da pranzo, ma nella sala da ballo. Altra differenza rispetto alle abitudini di Elisabetta II. La regina madre infatti teneva molto alla celebrazione nella sala da pranzo. Sembra però che non tutte le tradizioni verranno modificate. Ad esempio sappiamo che l’albero gigante è già stato preparato. Così come è già stata confermata la presenza della famiglia alla messa del 25 dicembre alla chiesa di St Mary’s Magdalene. Resterà valida anche la tradizione dello scambio di doni la vigilia di Natale. E non il 25 come da consuetudine in molte parti del mondo.

I royals si atterranno nuovamente alle usanze tedesche degli antenati. Alcune tradizioni sembrano rimanere invariate. Questo anche nel rispetto della Regina Elisabetta. E difatti il re intende sinceramente proseguire questo rito. Ma desidera renderlo decisamente più informale. Le sue intenzioni sarebbero di snellire il percorso dei festeggiamenti. Comunque i reali saranno tutti insieme la vigilia di Natale. Normalmente prendono il the pomeridiano nel salotto e si scambiano regali. Le tradizioni quindi rimarranno le stesse, ma bisogna accettare un fatto. I tempi sono cambiati. Anche se gli inglesi auspicano che la passione dei reali per i festeggiamenti non cambi.

Ma come reagirebbe la Regina Elisabetta a questo cambio di rotta nelle antiche usanze di famiglia?

Infatti, il Natale è sempre stato un punto di connessione importante. Proprio per questo, ci chiediamo come avrebbe reagito la regina Elisabetta a questi cambiamenti. Non abbiamo una risposta certa, ma sappiamo sicuramente che la sovrana teneva molto alle antiche usanze di famiglia. Carlo e Camilla assicurano che si sentirà la mancanza della regina. Dicono anche che la sovrana non avrebbe mai voluto che loro fossero tristi per la sua mancanza durante questa festività.

Anche se, diciamocelo, sarà certamente un periodo carico di nostalgia. Senza dubbio il sovrano renderà omaggio alla regina nel suo discorso. I royals condivideranno bei ricordi della regina madre. Brinderanno alla meravigliosa eredità di vita che si è lasciata alle spalle. La verità è che ci sarà a tavola un posto vuoto dove un tempo sedeva la regina. Come in ogni altra famiglia, sarà un periodo diverso dai precedenti. Un Natale dolceamaro.