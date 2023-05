A distanza di mesi dalla sua morte, emerge un retroscena sulla Regina Elisabetta II e sulla mitica scena con l’orsetto Paddington

La regina Elisabetta II ha girato la famosa scena con Paddington Bear in un’unica ripresa, ma si è arrabbiata con il regista che aveva chiesto un’altra ripetizione. Il retroscena è emerso soltanto adesso, a distanza di mesi.

Si tratta dello sketch girato in occasione delle celebrazioni del Giubileo di Elisabetta II, in cui la regina prende il tè con Paddington Bear e si conclude con loro che tengono il tempo della canzone dei Queen “We Will Rock You”.

La scena è diventata molto popolare e ha ricevuto un premio TV Bafta. L’attore Simon Farnaby ha elogiato la performance della regina e ha ricordato come la sovrana fosse entusiasta di partecipare.

Non a caso, dopo la sua morte avvenuta lo scorso settembre, la regina ha ricevuto omaggi floreali con tantissimi orsetti Paddington.

Foto: Kikapress