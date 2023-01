Regina Elisabetta, spunta quella foto prima della sua morte: Harry non la prenderà affatto bene. C’entra William e il nipote

Una foto ufficiale della famiglia reale inglese avrebbe turbato profondamente Harry e Meghan

Poco prima delle “dimissioni” di Harry e Meghan dai doveri della famiglia reale inglese (avvenute nel 2020) una foto rilasciata in via ufficiale da Buckingham Palace avrebbe turbato profondamente la coppia.

Si tratta di un ritratto di famiglia in cui appare la Regina Elisabetta II accanto ai suoi tre eredi diretti in linea di sucessione: Carlo, il principe William e il principino George (primogenito di William e Kate e quindi diretto erede al trono, dopo il papà).

Secondo Andrew Morton, la foto era il chiaro suggerimento per Harry e Meghan dei malumori in famiglia e del fatto che la loro presenza non fosse più gradita.

La frattura con il fratello William e gli scontri in famiglia sono stati raccontati proprio dai diretti interessati, durante la docuserie “Harry e Meghan” prodotta da Netflix.

Foto: Kikapress