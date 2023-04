Un conflitto è sorto tra William e Camilla Parker Bowles, la moglie del principe Carlo. Scopri cosa ha scatenato la rabbia del principe e perché c’è un gioiello che doveva essere distrutto

La regina consorte Camilla ha deciso di indossare un discusso gioiello della famiglia reale per l’incoronazione di re Carlo III del 6 maggio, che potrebbe far arrabbiare soprattutto il principe William.

Si tratta di un’asta del 1600 realizzata in avorio, che si è rivelata fonte di grandi controversie per i reali. La futura regina rischia di far arrabbiare molti, incluso il principe William, che nel 2014 aveva dichiarato di volere che tutti gli oggetti contenenti avorio fossero distrutti, compresi quelli di proprietà di Buckingham Palace.

William ha fondato un gruppo di conservazione nel 2013 proprio per fermare il commercio illegale di avorio, ritenuto “non etico”. Ogni anno, i bracconieri arrivano a uccidere ancora circa 20.000 elefanti ogni anno per le loro zanne.

Sembra che Camilla indosserà la Queen Mary’s Crown e la sua scelta di non rinunciare all’asta d’avorio potrebbe quindi creare tensioni all’interno della famiglia reale. Ma la decisione di un’eventuale distruzione dell’oggetto di avorio spetta al capo dello Stato.

