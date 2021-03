Sanremo2021, Arisa in smoking rosso: il look che riscatta ogni donna

Il look più iconico della prima serata di Sanremo 2021? Indubbiamente quello di Arisa: ecco perché è un omaggio alla donna e alla sua forza

Sanremo 2021, Arisa sbaraglia la concorrenza sui look della prima serata

Forte, determinata e sicura di sé: forse mai così a fuoco è stata Arisa sul palco dell’Ariston che conosce sin dal 2009, da quando cioè si è presentata con un look naif per ‘Sincerità’ che le ha regalato il successo.

Ora che è una donna (e presto moglie), la cantante sente la necessità di gridare al mondo intero che lei è così e basta e lo fa a Sanremo 2021 indossando un tailleur rosso fuoco firmato Maison Martin Margiela.

Arisa: 8

Il manifesto personale che esprime attraverso il look iconico abbraccia tutte coloro che stanno intraprendendo un percorso di crescita ma ancora non hanno raggiunto il climax di Rosalba.

Il capo, venuto direttamente da Parigi, è un inno alla forza interiore di ogni donna, abituata a reinventarsi di continuo per sopravvivere: le impunture sulla giacca dal taglio boxy ne sono un chiaro riferimento e celebrano la volontà – assolutamente positiva e impavida – di decostruire senza preconcetti per poi ricostruire il proprio io in modo del tutto nuovo.

Look tosto di Arisa a Sanremo 2021 per riscattare ogni donna

La stylist che ha reinventato l’immagine di Arisa si chiama Rebecca Baglini e ha puntato tutto sull’effetto wow: attenzione, non quello scontato e banale che può derivare da una generosa scollatura o dal mettere in mostra le gambe, ma dal carisma innegabile di Arisa e dalla sua nuova, ci sembra di intuire, consapevolezza interiore.

Per dar maggior supporto alle donne che hanno bisogno di un incoraggiamento, di una iniezione di autostima, Arisa ha poi indossato un bracciale di Cartier sopra la manica della giacca del tuxedo (perché le donne non sono mai ordinarie!) e sfoggiato una invidiabile falcata sulle sue scarpe Giannico, con broche di cristalli.

Infine ha dato un tocco di rigore al look della prima serata di Sanremo 2021 costringendo i capelli color corvino in un tubo di metallo mentre ha esaltato il suo lato più dolce tenendo una rosa in mano e quello più grintoso mostrando unghie lunghissime laccate – ovviamente – di rosso.

