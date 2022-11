Tale e quale show 2022, spoilerato il vincitore del torneo di stasera: di chi si tratta

Questa sera è attesa la finalissima con i campioni di ben due edizioni ma si sa già chi ha vinto

Anche per quest’anno, Tale e Quale Show, lo spettacolo di intrattenimento firmato da Carlo Conti e trasmesso su Rai 1 ogni venerdì sera, è arrivato al suo epilogo.

La trasmissione vede diversi vip alla prova con le imitazioni di cantanti famosi: la dodicesima edizione è stata vinta da Antonino Spadaccino. Il cantante è riuscito a regalare al pubblico le performance più convincenti, spaziando da imitazioni complesse come quelle di Loredana Berté, Marco Masini, Riccardo Cocciante e tante altre.

Questa sera è attesa la finalissima, il cosiddetto “Torneo dei Campioni“, in cui i migliori protagonisti di questa edizione (Antonino, Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia ed Elena Ballerini) si scontreranno con i migiori della precedente edizione (i Gemelli di Guidonia, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Francesca Alotta, Deborah Johnson e Dennis Fantina che sostituisce Ciro Priello).

Blogo è riuscito a scoprire in anteprima cosa è successo durante la registrazione, svelando il vincitore assoluto del torneo, che sarebbe ancora una volta Antonino con la sua interpretazione di Marco Masini. Secondo posto per Valentina Persia e la sua Gabriella Ferri. Terzo posto a pari merito per Gilles Rocca nei panni di Califano e Andrea Dianetti che ha rivestito i panni di Damiano dei Maneskin.

Foto: Ufficio Stampa Tale e Quale Show