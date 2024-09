Achille Costacurta pubblica su TikTok un video controverso: una cena con l’avvocato per parlare dei suoi presunti reati?

Achille Costacurta ha di nuovo attirato l’attenzione sui social media, in particolare su TikTok, con un post provocatorio.

Il video controverso su TikTok

In un video accompagnato dal brano “Copacabana” del trapper Simba La Rue, Achille ha fatto intendere di essere a Milano e ha condiviso una serie di foto con una canzone che dice “a cena col mio avvocato parliamo dei miei reati”. L’episodio rappresenta solo l’ultimo di una serie di comportamenti provocatori da parte di Achille, che spesso utilizza i social per attirare l’attenzione.

Il viaggio lontano da casa e le difficoltà di Achille Costacurta

In queste settimane, dai suoi post su TikTok era emerso che il giovane era in viaggio tra Brasile e Colombia, un viaggio interpretato da molti come un tentativo dei genitori, Alessandro Costacurta e Martina Colombari, di allontanarlo dal suo solito ambiente per provare a indirizzarlo diversamente.

Di recente, infatti, il padre aveva espresso preoccupazione per la difficoltà del figlio nel trovare una direzione chiara nella vita, parlando di come molti giovani della sua generazione condividano questo senso di smarrimento.

Foto: Kikapress