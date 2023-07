Al Bano ha concesso una lunga intervista in cui ha svelato un retroscena riguardo la drammatica scomparsa di Ylenia Carrisi

In un’intervista rilasciata a Eva 3000, Al Bano Carrisi ha affrontato vari argomenti riguardanti la sua vita e la sua carriera.

Uno dei temi principali è stato il ricordo della scomparsa della figlia Ylenia nel 1994, mai più ritrovata. In merito a questo tragico evento, Al Bano ha rivelato un retroscena inaspettato. L’intervista ha infatti offerto uno sguardo su diversi aspetti della vita di Al Bano, dai momenti tragici e gli appoggi ricevuti in passato alle sue ambizioni di tornare a Sanremo e alle risposte alle voci di gossip riguardanti le sue relazioni personali.

Tornando sul tragico evento della scomparsa di Ylenia, Al Bano ha raccontato che Silvio Berlusconi, fondatore di Mediaset e Forza Italia e scomparso il 12 giugno, lo contattò privatamente per offrirgli il suo sostegno.

Il cantante ha elogiato Berlusconi come un uomo generoso e vicino in quel periodo difficile: “mi ha chiamato chiedendomi se avessi bisogno del suo jet privato per gli spostamenti” ha dichiarato.

