Sui social fa discutere la nuova fotografia pubblicata da Alessia Marcuzzi che, oltre ad essersi ritratta in una posa particolare ha anche fatto scatenare la polemica.

Alessia Marcuzzi delizia praticamente ogni giorno tutti i suoi fan di Instagram (e sono 5,6 milioni) con fotografie di ogni tipo, nelle quali regala ai social alcuni dei suoi attimi di quotidianità. Probabilmente è quello che voleva fare anche nel momento in cui ha deciso di pubblicare un carosello di tre foto nel quale prende in caffè in costume su una terrazza di Positano… Peccato che però i suoi follower hanno notato un altro dettaglio in quelle fotografie, facendo scatenare in un attimo una nuova polemica. Ma cosa avranno mai combinato? E cosa c’entra la Pinella? Non ci resta che andare a scoprire perché quella foto in cui si mostra “rannicchiata e ingobbita” sta facendo discutere così tanto.

Alessia Marcuzzi “rannicchiata e ingobbita” sui social. Si scatena la polemica

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Alessia Marcuzzi è in vacanza a Positano, dove si sta godendo l’estate documentando tutto sui social. Dalla località campana, la Pinella ha pubblicato un carosello di tre foto nelle quali è su una terrazza vista mare a prendere il caffè.

Nella prima immagine si mostra assonnata, nella seconda ingobbita e rannicchiata, nella terza in piedi e in posa. “La vera me é nella seconda foto – ha scritto – La prima e’ : mmmhhh torno a letto. La terza e’ per instagram e per fare la diva. Ma una vera pinella e’ sempre rannicchiata e ingobbita“.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che i suoi follower hanno cominciato a biasimarla per l’eccessiva magrezza sfoggiata in quelle immagini.

Nei commenti, infatti, sono comparsi messaggi come: “Ma si facciamole dimagrire un altro po’ queste ragazzine che ti seguono” o “Capisco che dovete essere magre ma un po di forme ci vogliono. Cavolo se ti levi il seno finto sembri uno stuzzicadenti. Dai, prendilo qualche chiletto che ti starebbe bene”.

Qualcuno la butta in ironia scrivendo “Ma come fa ad avere la pancia così piatta? Ma ce li ha tutti gli organi?”. E qualcun altro ha commentato con un “…ma mangialo un panino“.

