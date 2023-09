Ad Affari Tuoi il gioco si ferma per via di una “pancia di fuori”: ecco cosa è successo nel programma di Amadeus.

Si ferma il gioco ad Affari Tuoi, dove è stato trasmesso un momento imbarazzante (in realtà un paio di volte) nel bel mezzo del gioco che ha causato la razione di Amadeus. Tutto è accaduto quando un tecnico ha deciso di intervenire, proprio mentre i concorrenti stavano decidendo se cambiare o meno il proprio pacco. Nel frattempo, però, il conduttore ha fatto due scelte. La prima è stata quella di riempire il silenzio creatosi in studio con una serie di battute e la seconda è stata quella di non tagliare il momento e di trasmettere tutto integralmente. Poi, addirittura ha coinvolto il telespettatore che ha causato l’interruzione, trasformando l’intera questione in un siparietto comico. Ma a cosa è stata dovuta l’interruzione? Per quale motivo sono sorti questi “problemi” che hanno reso necessario l’intervento del conduttore?

Leggi anche:– Pippo Baudo lancia frecciatina ad Amadeus durante la puntata: ‘campa cavallo’. La battuta pungente

Affari Tuoi: gioco fermo per la ‘pancia di fuori’, la reazione di Amadeus

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Affari Tuoi del 27 settembre, è stato trasmesso un momento piuttosto inusuale per una trasmissione televisiva. Mentre i concorrenti in gioco stavano decidendo se tenere o meno il pacco, è entrato un tecnico. L’uomo si è avvicinato a una persona del pubblico, dicendo: “C’hai la panza de fori. Camicia blu. Panza de fori“.

Una persona del pubblico inquadrata dietro i concorrenti, aveva praticamente gli ultimi bottoni della camicia sbottonati e ha provveduto a sistemarseli…

Di fronte all’interruzione, Amadeus ha reagito in maniera piuttosto divertita: “Lascialo lì, c’ha la panza de fuori, lasciagli la pancia de fuori. Ma ci possiamo ferma’ pe’ na panza de fori? Che posso dire? È peggio se metti la borsa sul pacco, è peggio. Meglio la pancia di fuori… metti che ce li hai tu i 300mila!”.

Poi, rivolgendosi al pubblico ha detto: “Non taglio niente di questo, mando tutto in onda. Dovete sapere cosa accade. Si ferma la puntata per la ‘pancia di fuori‘”.

Poi ha coinvolto lo spettatore richiamato dal tecnico: “Stai sereno, rilassati. Adesso non è che puoi stare tutta la puntata trattenendo il respiro. Se dovesse cedere il bottone in fondo, l’unica che si deve preoccupare è lei che sta davanti a te. Per il resto non ti devi preoccupare… Stai sereno. Non ci fermeremo più“… Gli ha quindi fatto cambiare di posto per evitare che il bottone “saltasse”…

Photo Credits: Kikapress